Trump verschiebt Zollerhöhung auf China-Produkte um zwei Wochen

Im Handelsstreit mit China verschiebt US-Präsident Donald Trump die angekündigte Erhöhung von Zöllen um zwei Wochen. Dies sei ein Zeichen des guten Willens, sagte Trump am Mittwoch. Die Abgaben auf Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar würden erst ab dem 15. Oktober erhoben. Ursprünglich sollte die Erhöhung auf 30 von 25 Prozent bereits am 1. Oktober kommen. Vize-Ministerpräsident Liu He hätte ihn um die Verschiebung gebeten, sagte Trump. Hintergrund sei der 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik.