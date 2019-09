Japan: Abe ernennt möglichen Nachfolger zum Umweltminister

In Japan hat Ministerpräsident Shinzo Abe im Zuge einer Kabinettsumbildung den populären Abgeordneten Shinjiro Koizumi zum Umweltminister ernannt. Damit könnten Koizumis Chancen im Wettbewerb um

In Japan hat Ministerpräsident Shinzo Abe im Zuge einer Kabinettsumbildung den populären Abgeordneten Shinjiro Koizumi zum Umweltminister ernannt. Damit könnten Koizumis Chancen im Wettbewerb um die Nachfolge Abes als Chef der Liberalen Demokratischen Partei steigen. Abes Mandat als Parteichef endet im September 2021. Neben Koizumi werden auch andere Minister, darunter Staatsminister Yoshihide Suga, als mögliche Nachfolger Abes gewertet.

Shinjiro Koizumi ist der Sohn des charismatischen Ex-Regierungschefs Junichiro Koizumi und einer der beliebtesten Abgeordneten in Japan. Der 38-Jährige wird der drittjüngste Minister in Japan seit Ende des Zweiten Weltkrieges sein. Unter den 19 künftigen Kabinettsmitgliedern sind 13, die bislang noch kein Ministeramt bekleidet haben. Abe hält auch an einigen Weggefährten fest wie dem 78 Jahre alten Finanzminister Taro Aso.