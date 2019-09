Britisches Pfund steigt auf 6-Wochen-Hoch zu Dollar und Euro

Das britische Pfund kletterte am Montag sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Dollar auf ein Sechs-Wochen-Hoch, nachdem die Anleger auf besser als erwartete Daten zum Wirtschaftswachstum für den

Das britische Pfund kletterte am Montag sowohl gegenüber dem Euro als auch dem Dollar auf ein Sechs-Wochen-Hoch, nachdem die Anleger auf besser als erwartete Daten zum Wirtschaftswachstum für den Juli 2019 reagierten und Trader mit negativen Wetten ihre Positionen in einem optimistischeren Brexit-Umfeld auflösten.

Die britische Währung notierte bei 1,2360 US-Dollar bei 0,8926 Euro, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson seinem irischen Amtskollegen Leo Varadkar mitgeteilt hatte, dass er eine Einigung über den Brexit wünscht.“Der Markt war in der vergangenen Woche sehr negativ positioniert und jede gute Nachricht wie die Schlagzeilen heute Morgen wird große Sprünge auslösen”, zitiert die Financial Times Jane Foley, Leiterin der Währungsstrategie bei der Rabobank in London.