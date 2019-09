Sentix-Umfrage: Anleger sehen Deutschland in der Rezession

Anleger sehen die deutsche Konjunktur in einer so schlechten Verfassung wie seit Anfang des Jahrzehnts nicht mehr. Das Barometer für die aktuelle Lage fiel im September um fünf Zähler auf minus

Anleger sehen die deutsche Konjunktur in einer so schlechten Verfassung wie seit Anfang des Jahrzehnts nicht mehr. Das Barometer für die aktuelle Lage fiel im September um fünf Zähler auf minus 10,5 Punkte - der niedrigste Stand seit März 2010, wie die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter mehr als 900 Anlegern mitteilte. "Aus einem Boom ist eine Rezession geworden und es deutet bislang nur wenig darauf hin, dass es Deutschland aus eigener Kraft zurück zu Wachstum schaffen kann", sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.

Auch das Berliner Forschungsinstitut DIW erwartet, dass Deutschland im laufenden dritten Quartal in die Rezession rutschen wird. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte demnach um 0,2 Prozent schrumpfen. Bereits im Frühjahr hatte es ein Minus von 0,1 Prozent gegeben. Bei zwei Rückgängen in Folge wird von einer Rezession gesprochen.

Auch Konjunktur in der Euro-Zone bleibt laut Sentix angespannt. Das entsprechende Barometer blieb demnach mit minus 11,1 Punkten schwach, stieg allerdings um 2,6 Punkte. Dies liege an einer deutlichen Verbesserung der Erwartungswerte. Die Lagebeurteilung sei hingegen nochmals gesunken: "Euroland bleibt damit nah an einer Rezession", sagte Hübner. Das BIP der Eurozone legte zwischen April und Juni nur noch um 0,2 Prozent zu. Damit halbierte sich das Wachstum, das zu Jahresbeginn noch bei 0,4 Prozent lag.