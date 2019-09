USA: 130.000 neue Stellen im August geschaffen

Vor der mit Spannung erwarteten Notenbanksitzung in den USA ebbt der Aufschwung am Arbeitsmarkt leicht ab. Im August entstanden lediglich 130.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington am Freitag

Vor der mit Spannung erwarteten Notenbanksitzung in den USA ebbt der Aufschwung am Arbeitsmarkt leicht ab. Im August entstanden lediglich 130.000 neue Jobs, wie die Regierung in Washington am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten 158.000 vorhergesagt - und damit in etwa so viele Stellen, wie im Juli geschaffen wurden. Die Arbeitslosenquote verharrte im August bei 3,7 Prozent. "Eine Zinssenkung in diesem Monat ist sehr wahrscheinlich", prognostiziert Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Der Arbeitsmarktbericht sei Wasser auf die Mühlen der Befürworter eines lockereren Kurses.