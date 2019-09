Ratingagentur Fitch stuft Bonität Hongkongs herab

Die Ratingagentur Fitch hat Hongkong aufgrund der andauernden politischen Unruhen heruntergestuft. "Die Ratingaussichten sind schlecht", begründeten die Bonitätsprüfer am Freitag ihren Schritt. Die Experten gehen davon aus, dass die chinesische Zentralregierung in Peking die Sonderverwaltungszone künftig kürzer an die Leine nehmen wird. Sie sprachen von der Aussicht auf eine "weiterreichende Integration in Chinas Regierungssystem". Die neue Bonitätsnote lautet nun "AA" nach bislang "AA+".

In Hongkong widersprach Regierungschefin Carrie Lam den Fitch-Experten. Sie teile deren Einschätzung nicht, sagte sie. Am Wochenende werden in Hongkong weitere Massenproteste erwartet. Demonstranten planen, Verkehrsverbindungen zum Flughafen zu stören. Ihnen reicht die von Lam in dieser Woche bekanntgegebene Rücknahme des umstrittenen Auslieferungsgesetzes als Entgegenkommen nicht aus.