UBS baut hunderte Stellen in der Investmentbank ab

Eine weitere europäische Großbank reagiert einem Zeitungsbericht zufolge mit einem Stellenabbau auf das widrige Umfeld. Die Schweizer UBS will in ihrer Investmentbank hunderte von Stellen

Eine weitere europäische Großbank reagiert einem Zeitungsbericht zufolge mit einem Stellenabbau auf das widrige Umfeld. Die Schweizer UBS will in ihrer Investmentbank hunderte von Stellen streichen, wie die "Financial Times" in der Nacht auf Donnerstag in ihrer Online-Ausgabe berichtete. Der Abbau sei Teil eines umfassenderen Sanierungsprogramms, mit dem das zuletzt schwächelnde Geschäft wieder auf Vordermann gebracht werden soll. Die UBS wolle die Belegschaft im Verlauf des Tages über die Maßnahmen informieren. Das Institut wollte sich nicht zu dem Bericht äußern.