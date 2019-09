Das Brexit-Theater geht in die nächste Runde

Die britische Regierung gibt ihren Widerstand gegen das Gesetz zum Aufschub des Brexit auf. Das Vorhaben, das Gesetz im Oberhaus zu blockieren, werde nicht weiter verfolgt, kündigte die Regierung am Donnerstag an. Das Unterhaus hatte am Mittwoch für eine Verschiebung des Brexit-Termins am 31. Oktober gestimmt, sollte es kein Abkommen mit der EU geben und damit Premierminister Boris Johnson eine herbe Niederlage verpasst. Johnson scheiterte auch mit dem umgehend eingebrachten Wunsch nach Neuwahlen am 15. Oktober. Das Gesetz verpflichtet Johnson, den Brexit bis zum 31. Januar 2020 zu vertagen, falls er vorher kein Abkommen über den Ausstieg aus der EU erreicht hat.