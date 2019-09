Italien: 5-Sterne-Partei ebnet Weg für Regierung mit Sozialdemokraten

In Italien sind die Bemühungen zur Bildung einer Regierung einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung stimmten am Dienstag mit großer Mehrheit für ein

In Italien sind die Bemühungen zur Bildung einer Regierung einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung stimmten am Dienstag mit großer Mehrheit für ein Bündnis mit ihrem einstigen Erzrivalen, der sozialdemokratischen PD. Ministerpräsident Giuseppe Conte kann nun ein neues Kabinett zusammenstellen, um es Präsident Sergio Mattarella vorzuschlagen. Dies dürfte bereits am Mittwoch der Fall sein, war aus politischen Kreisen zu vernehmen. Sobald Mattarella die Ministerriege genehmigt, muss sie noch Vertrauensabstimmungen in beiden Parlamentskammern überstehen. Erst dann kann die neue Regierung offiziell ihre Arbeit aufnehmen. Contes bisherige Koalition aus 5 Sternen und der Lega war geplatzt, nachdem Lega-Chef Matteo Salvini das Bündnis aufgekündigt hatte.