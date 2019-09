Rendite der Bundesanleihe erreicht Rekordtief: Europas Aktienmärkte im Minus

Der nächste Akt im Brexit-Drama macht den europäischen Börsen zu schaffen. Dax und EuroStoxx50 verloren am Dienstag jeweils 0,5 Prozent auf 11.894 und 3417 Zähler. Angesichts der bevorstehenden

Der nächste Akt im Brexit-Drama macht den europäischen Börsen zu schaffen. Dax und EuroStoxx50 verloren am Dienstag jeweils 0,5 Prozent auf 11.894 und 3417 Zähler. Angesichts der bevorstehenden Machtprobe im britischen Parlament steige das Risiko eines ungeregelten Brexit, sagte Milan Cutkovic, Marktanalyst beim Brokerhaus AxiTrader. Darunter könnten auch die europäischen Aktienmärkte leiden, weil ein solcher Ausstieg Großbritanniens auch für die Länder der EU negative Folgen hätte. Nach dem Feiertag in den USA hielten sich jedoch viele Investoren noch zurück und warteten auf Impulse von den US-Börsen.

Im britischen Parlament wollen Opposition und Abweichler aus der Regierungsfraktion nach der Rückkehr aus der Sommerpause einen Gesetzesvorstoß auf den Weg bringen, um einen EU-Ausstieg ohne Vertrag zu blockieren und den am 31. Oktober geplanten Brexit notfalls um drei Monate zu verschieben. Premierminister Boris Johnson, der den Brexit mit oder ohne Abkommen durchziehen will, lehnt eine erneute Verschiebung der Frist ab und droht mit Neuwahlen. Das setzt das Pfund unter Druck: Die britische Währung verliert zum Dollar zeitweise 0,9 Prozent und notiert mit 1,1957 Dollar so niedrig wie seit Oktober 2016 nicht mehr.

Investoren bringen in dem Umfeld Geld in Sicherheit und greifen zu Staatsanleihen. Die deutschen Papiere legten 0,4 Prozent zu, die Rendite fiel im Gegenzug auf ein Rekordtief von minus 0,743 Prozent. Auch italienische Papiere waren gefragt; ihre Rendite war mit 0,897 Prozent ebenfalls so niedrig wie nie zuvor. Der amtierende Ministerpräsident Giuseppe Conte rief die Mitglieder der 5-Sterne-Bewegung auf, sich bei der Online-Abstimmung für die Koalition mit den Sozialdemokraten (PD) auszusprechen.

Der Euro sackte 0,3 Prozent ab und notierte mit 1,0929 Dollar auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2017. Investoren gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrem Entscheid in der kommenden Woche den Einlagezins noch tiefer in den negativen Bereich senkt.

Größter Verlierer im Dax waren die Aktien des Stahlkonzerns ThyssenKrupp. Sie notierten 3,7 Prozent schwächer. Das Dax-Gründungsmitglied steht vor seinem Ausscheiden aus dem deutschen Leitindex; die Deutsche Börse will ihren Entscheid am Mittwoch bekanntgeben. Als Nachrücker lieferten sich zuletzt der Münchner Triebwerkshersteller MTU und die Deutsche Wohnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zudem äußerten sich die Analysten der Credit Suisse pessimistisch zu den Aktien.

Um mehr als elf Prozent aufwärts ging es für die Aktien des Batterieherstellers Varta. Das Unternehmen investiert in den Ausbau seiner Kapazitäten und will 2022 mehr als 150 Millionen Lithium-Ionen-Akkus herstellen. 130 Millionen Euro sollen ausgegeben werden.

In London legten die Aktien des Sanitärausrüsters Fergusons zeitweise 3,7 Prozent zu und standen an der Spitze des Stoxx600. Das Unternehmen kündigte an, sein britisches Geschäft abzuspalten und sich auf das Nordamerika-Geschäft zu konzentrieren.